Le serie migliori del 2023 | secondo il New York Times

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 dicembre 2023)il New, fra letv delci sono Succession, The Last of us e The Bear: un parere condiviso ampiamente anche da questa parte dell’Oceano, dove lenominate sono seguite ed apprezzatissime. Ci sono poitv nominate dai critici del NY Time che in Italia sono visibili ma poco conosciute: un ottimo elenco da spulciare quando si è indecisi su quale nuovainiziare. (Fonte: Il Post) The Bear in Italia è disponibile su Disney+ e racconta la storia di Carmy, un giovane chef che cerca di rilanciare la paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, cercando anche nello stesso tempo di superare il dramma del suicidio del fratello maggiore. La terza stagione, ancora non ...