Le pesanti accuse di Temu verso Shein | Tattiche di stampo mafioso per eliminare la nostra concorrenza

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il rivenditore ha accusato l'azienda di fast fashiondi aver messo in atto varie azioni intimidatorie, fra cui "imprigionato i commercianti" e proporre "false notifiche" riguardanti il diritto d'autore....

La Finanza voleva arrestare Casarini

... la Conferenza episcopale continua a difendere la ong e parla di "presunte"a carico di ... Parole, come si vede. Tali da rendere poco più che una clausola di stile la frase successiva: "...

Accuse pesanti nella musica statunitense - Giovanni Ansaldo Internazionale

Binance, dopo la multa 4,3 miliardi e le pesanti accuse (transazioni ad Hamas) 150 milioni di ... Il Sole 24 ORE

"Attacchi diffamanti contro l’avvocato"

Le accuse che arrivano da Anna Ferraresi e Franco Ferioli al Tavolo per l’Alternativa pesano come macigni. Sia per ...

Calcio, Serie D: Nuova Igea Virtus, il dimissionario Bottari replica alle dichiarazioni della società

Dopo la conferenza stampa con la quale la Nuova Igea Virtus ha fatto il punto della situazione sull’attuale stato delle ...