(Di venerdì 15 dicembre 2023) Perché il leader nordcoreano Kim Jong Un ha recentemente pianto in pubblico? Le intelligence mondiali hanno indagato sull'episodio – non il primo del suo genere - per cercare una risposta plausibile

I migliori documentari usciti nel 2023

7 Tutta la bellezza e il" All the Beauty and the Bloodshed Laura Poitras Nan Goldin, ... E il finale in cui, in fondo, 'impacchetta' sé stesso è semplicemente da. 2 Frammenti di un ...

Le lacrime, il dolore, la commozione: cosa si nasconde dietro ai pianti di Kim ilGiornale.it

Morto calciatore 16enne, per il giovane Thomas lacrime e dolore ReggioToday

Marta Fascina: «Docu-film sulla mia storia con Berlusconi Non ci sarà, notizia fantasiosa»

Marta Fascina, la compagna del Cavaliere, ha smentito la notizia secondo cui sarebbe stata pronta ad apparire in un docu-film sulla sua storia d'amore. La produzione sarebbe stata affidata a Francesca ...

Foglietta contro Blasi "Unica": "Ha superato il limite". Cinismo, vendetta e lacrime spacciate per verità

Ed è forse questa la cosa, come a dire, più eccitante perché il dolore resta sempre uno dei motori che ci alimenta. Il tradimento, però, spiattellato così mi disturba enormemente. Credo che ci sia un ...