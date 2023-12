Le Havre-Nizza sabato 16 dicembre 2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati

Leggi su infobetting

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sedicesimo turno di Ligue1 e ildi Farioli reduce dalla vittoria interna contro il Reims affronta in trasferta il neopromosso Le. Il Ciel et Marine è reduce dalla seconda sconfitta consecutiva sul campo dello Strasburgo, beffato nel finale in Alsazia dopo un ottimo secondo tempo in cui la squadra di Elsner aveva anche sfiorato la vittoria. Per gli Aiglons continua il sogno Champions, la nona InfoBetting: Scommesse Sportive e