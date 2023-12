Le famiglie italiane e la sfida dell’inflazione inattesa

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il 95 per cento delledichiara di essere finanziariamente indipendente e la quota dei risparmiatori è ai valori massimi del pre-pandemia (54,7 per cento vs. 53,5 per cento nel 2022). Sale anche la percentuale media di reddito risparmiata (12,6 per cento, dall’11,5 per cento del 2022). Tra le motivazioni del risparmio, ci sono la casa (trenta per cento) e i figli (sedici per cento); solo il cinque per cento degli intervistati dichiara di aver accantonato risorse per far fronte all’aumento dei prezzi. Per un terzo, il risparmio è genericamente precauzionale, cioè senza un’intenzione precisa. Sono questi i dati più interessanti dell’Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2023, presentato oggi da Intesa Sanpaolo e Centro Einaudi. La ricerca ha analizzato l’impattosubita, la attesa sui comportamenti dei ...