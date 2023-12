Lazio | Siviglia | “La squadra ora è più fragile Nesta? All’inizio non volevo la sua 13”

Leggi su notizie

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’ex difensore, in biancoceleste dal 2004 al 2010, ha parlato in esclusiva a Notizie.com: “L’anno scorso Sarri aveva dato continuità ai risultati, ora il percorso è più lento” Turno in Champions League passato, non è riuscito il sorpasso sull’Atletico Madrid. Ladi Simeone, per l’ennesima volta, si è dimostrata troppo forte in casa per essere piegata e superata nel girone europeo. Ma è la Serie A la competizione in cui lasta faticando maggiormente: nono posto in classifica, anche se i punti di distacco dal quarto gradino (ora occupato da Roma e Bologna) è distante “solo” 4 lunghezze. C’è il tempo per recuperare, insomma. A patto di ritrovare lo spirito della scorsa stagione, chiusa in seconda posizione, precedendo le altre italiane arrivate in fondo alle rispettive competizioni europee. Sebastianoha parlato in ...