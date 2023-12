Lazio | Sarri vorrebbe Insigne | la posizione del club

Nasce Threads e torna la Serie A: la nuova frontiera social incontra il nostro campionato

... al momento al secondo posto, cercano di riprendersi la vetta in attesa dell'Inter di Simone Inzaghi che sarà impegnata domenica sera contro ladi Maurizioallo Stadio Olimpico. Un testa ...

Lazio, Sarri chiama Lotito per un rinforzo: sogno Insigne, offerto Pierotti Corriere dello Sport

I convocati della 16° giornata di Serie A 2023/2024

In Lazio-Inter out Isaksen, de Vrij e Dumfries mentre in forse Romagnoli, Cuadrado e Pavard. Roma a Bologna senza Dybala, Lukaku, Abraham, Zalewski, Aouar e Smalling ...

Calciomercato Lazio, rivoluzione estiva: via questi tre senatori, Sarri sogna due nomi

Calciomercato Lazio, rivoluzione estiva: via questi tre senatori, Sarri sogna due nomi da aggiungere alla rosa biancoceleste Come riportato dal Corriere dello Sport, ci si prepara a quella che sembrer ...