(Di venerdì 15 dicembre 2023) E’ il big match della 16ª giornata del campionato di Serie A. Stiamo parlando di, due squadre candidate per obiettivi importanti. In particolar modo la squadra di Simone Inzaghi è la candidata numero uno per la vittoria dello scudetto ed è reduce dall’impegno in Champions League. Laè stata sconfitta sul campionato dell’Atletico Madrid e ha chiuso il girone al secondo posto.(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Squalificati: nessuno Indisponibili: Isaksen, Patric, Romagnoli(3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, ...

Lazio-Inter: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Optiamo, dunque, per un MG 1-3 Ospite. Lazio-Inter: la diretta tv Lazio-Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i ...

Lazio-Inter, l'Olimpico si prepara allo spettacolo: il dato sui biglietti venduti

In una partita come quella di domenica tra Lazio e Inter il pubblico avrà un ruolo fondamentale. I tifosi dovranno creare l'atmosfera giusta, la base per condurre i ragazzi di Sarri a ...