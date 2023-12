Laura Santi ha la sclerosi multipla | «Ma la mia azienda sanitaria mi nega il fine vita»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 dicembre 2023)di Perugia ha 48 anni e da 27 combatte contro la. Dal 2017 non cammina più. Dal 2020 è condannata a dipendere dagli altri. Ma l’Usl Umbria 1 ha detto no alla sua richiesta diformulata due anni e mezzo fa. In un’intervista a La Stampadice di sentirsi «un po’ più sola e un po’ più in trappola. Ma, con i legali dell’associazione Luca Coscioni, intendo continuare a combattere. Il giudizio dell’Usl non mi sorprende, già la commissione medica si era espressativamente. Ma vivo tutti i giorni con la malattia, che progredisce e mi rende laimpossibile: piena di dolori e piena di nulla». Assistenza continua Ora, dice, ha perso ogni autonomia: «Le mie gambe se ne sono andate, se ...