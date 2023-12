L’attrice francese Isabelle Adjani condannata per frode fiscale

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L'attriceè stataa Parigi in contumacia a due anni di carcere con la condizionale e a 250.000 euro di multa pere riciclaggio. Il legale della starprotagonista di "Adele H." (1975) di Francois Truffaut e di "Camille Claudel" (1988), che gli è valso 5 César e un Orso d'argento come miglior attrice, Olivier Pardo rilancia:"É stato un tribunale che ha emesso una sentenza senza le spiegazioni di. Senza la presenza della principale testimone, che in merito a un prestito, doveva sapere se voleva prestare o non prestare., che si è sempre detta innocente, non chiede di essere processata meglio di altri per la sua notorietà, ma non c'è motivo ...