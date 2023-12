L' atroce ammissione dell' esercito di Israele | cosa abbiamo fatto a tre ostaggi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Una notizia terribile dalla guerra nella Striscia di Gaza. Il portavocee Forze di difesa israeliane (Idf), Daniel Hagari, ha reso noto che durante i combattimenti a Shejaiya, nel nord di Gaza, le truppe hanno scambiato treisraeliani per miliziani e hanno aperto il fuoco contro di loro, uccidendoli dopo averli ritenuti una minaccia. «Questo è un tragico incidente, la responsabilità è'Idf», ha detto Hagari, che ha poi precisato: «Questa è un'area in cui i soldati hanno incontrato molti terroristi, compresi attentatori suicidi». Hagari hai nomi deglicoinvolti nella vicenda: si tratta di Yotam Haim, che è stato rapito da Hamas a Kfar Aza, e Samer Talalka, che è stato rapito da Nir Am. Il terzoo non è stato identificato in seguito alle richieste ...