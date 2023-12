L’Atlético vuole fare il guastafeste a San Mamés

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga: Uno de los partidos más interesantes de la jornada 17 de LaLiga será el que enfrentará a Athletic Club y a Atlético de Madrid en San, el sábado 16 de diciembre a las 16:15h. Un duelo entre dos equipos que llegan en un gran momento de forma y con aspiraciones de seguir en la parte alta de la clasificación. El Athletic, quinto en la tabla con 29 puntos, está en su mejor momento desde la vuelta de Valverde. El equipo lleva 6 partidos seguidos sin perder, sumando 12 puntos de 18 posibles. Aunque el último partido que jugaron en Granada, en un choque marcado por la tragedia de la muerte de un espectador, dejó un sabor agridulce en los leones, ya que a pesar de haber generado un sinfín de ocasiones no pudieron pasar del empate (1-1). Por su parte, el ...