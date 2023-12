Latitante si nasconde tra la merce di un camion | tentava la fuga all’estero tra le casse di birra

Leggi su italiasera

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nascosto in untradie detersivi. Così un, ritenuto membro di una banda di ladri, ha cercato di scappareper tornare in patria. L’uomo di nazionalità albanese è stato scoperto e arrestato dalla Guardia di Finanza nel porto di Bari. I Finanzieri del II Gruppo Bari, nell’ambito degli ordinari controlli eseguiti nel sedime portuale sui passeggeri e sulle merci, hanno tratto in arresto ilnascosto tra lacontenuta in un tir sottoposto a controllo ed in procinto di imbarcarsi per l’Albania. Nascosto tra i bancali In particolare, durante l’attività di vigilanza sui flussi commerciali diretti in territori extra-Schengen, le Fiamme Gialle hanno eseguito un’attenta ispezione dell’autoarticolato che trasportava ...