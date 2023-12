L' Atalanta vince 4-0 in Polonia | doppietta per Muriel

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) SOSNOWIEC () (ITALPRESS) – Nessun esperimento, ma un'altra bella vittoria, la seconda consecutiva dopo quella contro il Milan. L'4-0 contro il Rakow grazie alladie ai gol di Bonfanti e De Ketelaere, i nerazzurri chiudono da imbattuti il girone D con 14 punti e quattro successi. La squadra di Gian Piero Gasperini, anzichè pensare al risultato già acquisito, ha cercato di proporre il proprio gioco, come ribadito alla vigilia dal tecnico dei nerazzurri.ci ha messo 14 minuti a trovare il gol del vantaggio dopo il suggerimento di Miranchuk, Bonfanti ha messo la firma al 26?: il difensore all'esordio in Europa League ha trovato il primo gol dopo una serie di rimpalli in area polacca. La reazione da parte degli uomini di Szwarga è stata timida, ...