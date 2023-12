L' Atalanta vince 4-0 in Polonia | doppietta per Muriel

De Zerbi beffa il Marsiglia: Milan, rischio Gattuso. Muriel trascina l'Atalanta

L'Atalanta, sicura del pass per gli ottavi di finale con il 1° posto nel Gruppo D (14 punti)

Europa League, l'Atalanta vince anche l'ultima: 0-4 contro il Rakow Quotidiano Sportivo

La Giovine Atalanta vince e convince in Polonia: Rakow travolto con quattro gol Prima Bergamo

Atalanta, Gasperini: "Il settore giovanile che c'è ora non è forte come quando sono arrivato"

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince anche l'ultima partita contro il Rakow e accede direttamente agli ottavi di Europa League. Nel post partita ha parlato l'allenatore nerazzurro.

Europa League - Rakow-Atalanta 0-4: Muriel show, i nerazzurri chiudono il girone da imbattuti

EUROPA LEAGUE - Tutto facile per l'Atalanta, che si impone nettamente col Rakow: doppietta di Muriel, gol di Bonfanti e De Ketelaere.