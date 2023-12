L’anacronistico progetto per riqualificare un impianto sciistico in provincia di Como

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) In Italia la rete autostradale si estende per circa settemila chilometri. Considerando che l’estensione totale delle piste da sci si sviluppa per circa seimila chilometri in tutta la penisola, si può affermare che l’offerta sciistica certo non manca. Del totale di questi impianti, il novanta per cento viene innevato artificialmente per via delle temperature sempre più alte. Una misura indispensabile soprattutto per l’economia del turismo e dello sport outdoor, che però cela un problema che si autoalimenta: si usa la neve artificiale perché quella naturale è insufficiente, ma continuando a utilizzarla si contribuisce all’impatto ambientale e all’innalzamento delle temperature, per cui nevicherà sempre meno. In questo contesto si inserisce il“OltreLario: Triangolo Lariano meta dell’outdoor”, un’iniziativa che interessa il Monte San Primo, la montagna lariana ...