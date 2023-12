L’allerta di Mattarella | “A Gaza situazione apocalittica Il Papa aveva ragione | è una guerra mondiale a pezzi Riformare Ue e Onu”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Laè stata definita dai vertici delle Nazioni Unite come ‘’ e i resti dei territori sotto l’Autorità Nazionale Palestinese sono, anch’essi, preda di gravi sofferenze, per le violenze che le persone subiscono”. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergiodopo lo scambio di auguri con il Corpo Diplomatico.parla delle guerre in Medio oriente e in Ucraina e cita ancheFrancesco: “Impossibile non riconoscere la chiaroveggenza del Pontefice che già dieci anni orsonoparlato per la prima volta di una ‘‘. Quel monito, oggi più che mai attuale – ha aggiunto il presidente della Repubblica – non deve essere ignorato e richiede una ...