L’agente aggiorna sul rinnovo | “Siamo in contatto con il Napoli” | lo scenario favorisce il calciatore

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Si torna a parlare di Alex Meret ed in particolare deldel portiere del. Le ultime dichiarazioni da parte del. Vi è ancora incertezza in casain merito aldi Alex Meret. Il portiere azzurro è infatti ancora nel limbo fra scadenza e prolungamento di contratto, conFederico Pastorello che ha già ribadito più volte che l’opzione addio a parametro zero non è prevista da nessuna delle due fazioni. Lo stesso procuratore delha quindi rinnovato le proprie dichiarazioni tramitementi rilasciati a TMW Magazine.Meret, il punto della situazione Appare ancora in scadenza nel 2024 il contratto di Alex Meret, cui futuro suggerisce ad un addio a parametro a zero dal ...