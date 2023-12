Ladri tentano l’assalto a una ditta di cosmetici | guardia giurata sventa il colpo

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Fornovo. Unmolto simile a quello messo a segno solo un mese fa alla Cam di Antegnate, quando isi erano portati via capi di abbigliamento firmato per un milione di euro. Questa volta è successo a Fornovo San Giovanni, nella tarda serata di giovedì 14 dicembre, ai danni dell’azienda Art Cosmetics, ma il finale è stato diverso: i malviventi, almeno 10 in azione, hanno avuto la peggio perché scoperti da una guarda. A quanto pare, avevano pianificato tutto nei dettagli: la grossa azienda disi trova sulla strada che porta dall’ex statale 11 Padana superiore, nel tratto tra Caravaggio e Mozzanica, verso l’abitato di Fornovo. Per poter agire in tutta tranquillità, avevano messo di traverso alcune auto – risultate poi rubate – proprio lungo la Padana superiore, a est e a ovest dell’imbocco della ...