La sinistra aizza la polemica sulla nuova nomina di Schmidt Ma sbaglia totalmente strada

Leggi su iltempo

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Una gioia tanto breve quanto effimera. Tipica di chi è abituato ad esaltarsi più per le difficoltà altrui, che per le proprie vittorie. Una notizia che, solo ad una prima lettura, ha aperto a scenari richiusi, in realtà, in un attimo. Eikeè il nuovo direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il ministero della Cultura ha appena comunicato l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore di alcuni musei italiani, di prima e di seconda fascia. Il direttore uscente delle Gallerie degli Uffizi succede a Sylvain Bellenger. "Avevo appena terminato il mio discorso alla presentazione della mostra di Nicola Samorì al tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli quando la notizia dellaci ha raggiunto - ha affermato il nativo di Friburgo - Stavamo andando a brindare dopo la presentazione e il ...