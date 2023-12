La seconda campagna contro la guerra di RRM3 | il conto alla rovescia per Natale 2023

(Di venerdì 15 dicembre 2023)sotto i bombardamenti Dopo aver lanciato, lo scorso anno, in oltre 30 lingue la suala“Dall’Europa del Rinascimento all’Europa di oggi”, il Movimento internazionale RINASCIMENTO-RENAISSANCE MILLENNIUM III () continua le sue campagne di pace durante questo periodo natalizio. Con l’arrivo delogni anno il messaggio di pace risplende luminoso nelle menti e nei cuori dell’umanità. Tuttavia, è sempre una sfida affrontare la terribile realtà dellae della violenza causate ovunque dall’odio, dai giochi di potere e dal terrorismo. In risposta a questa triste realtà il fondatore e Presidente del Movimento, prof. George Onsy, un egiziano scrittore, artista, ambasciatore di pace e ricercatore di risoluzione visiva dei problemi, ha ...

Vaccino Covid - 19, il 21 e 22 dicembre tornano gli open day: ecco i centri e gli orari a Pisa

...è la Regione con il più alto tasso di somministrazione in rapporto alla popolazione e lain ... che ricorda come nellavaccinale in corso sono oltre 225mila le dosi di richiamo ...

IL VIDEO. Sneakers innovative, Fessura lancia seconda campagna crowdfunding il Dolomiti

Montegranaro, campagna di crowdfunding a gonfie vele: un milione raccolto in 24 ore per le sneaker Fessura corriereadriatico.it

I congolesi si preparano a un voto incerto

Bisogna augurarsi che il 20 dicembre eleggano un leader capace di affrontare sfide che riguardano non solo il loro paese, ma anche il resto del mondo. Leggi ...

La Cantera Femminile ritrova il successo a Lanciano e si rilancia

Riscatto della Femminile domenica scorsa a Lanciano contro la Virtus Anxanum. Le ragazze di mister Galanti vincono 2 a 1 in trasferta con i gol delle fedelissime Gatta e Meletti, due pilastri della fo ...