La sanità pubblica italiana funziona sempre peggio ed è sempre più privata Così gli italiani scelgono l’assicurazione sanitaria ed evitano spese impreviste – Il video

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Quasi due anni per una mammografia, 10 mesi per una visita dermatologica, 270 giorni per operarsi di ernia. Sono i tempi di attesa di alcune visite in Italia. Alle liste sono iscritte 2,5 milioni di persone. È diventata ormai prassi attendere mesi per una visita medica con il sistema sanitario nazionale, anche quando si hanno seri problemi di salute. Oggi, come ogni 12 dicembre si festeggia la Giornata Mondiale della CoperturaUniversale, istituita dalle Nazioni Unite con un’apposita Risoluzione nel 2012, ma laè inramento costante. C’è una carenza di almeno 10 mila medici e 70 mila infermieri, anche a causa degli stipendi, nettamente minori di quelli degli altri grandi Paesi europei e degli Emirati, dove gli infermieri – che in Italia guadagnano circa 1.600 euro al mese di stipendio ...