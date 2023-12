(Di venerdì 15 dicembre 2023) Arresti in Germania, Olanda e Danimarca. Il Mossad: "Legati ai miliziani". Le istituzioni ebraiche nel mirino

Un metaverso per studiare le biotecnologie

... in grado di adattarsi alle esigenze di tutti gli utenti della nostrae di restare al passo ... Cop28 da Dubai Le notizie per capire cosa sta succedendo in Medio Oriente tra Israele eLa ...

La rete di Hamas nell'Ue: "Pronti per un attentato" ilGiornale.it

Guerra Israele, esercito sta allagando i tunnel di Hamas a Gaza con acqua di mare Sky Tg24

Un metaverso per studiare le biotecnologie

MetAlisei è uno spazio digitale di networking dedicato allo sviluppo del mondo della salute e pensato per fare incontrare ricercatori, investitori, aziende e startup. Ne abbiamo parlato con il preside ...

I compiti da fare prima di tornare al nucleare in Italia

Esiste una tabella di marcia da rispettare. Che prevede, tra le altre cose, la creazione di un deposito delle scorie su cui l'Italia è in cronico ritardo ...