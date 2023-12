La Promessa | anticipazioni 18 dicembre | corteggiatore misterioso per Catalina

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 dicembre 2023) La18: lunedì ritroveremo i protagonisti della telenovela spagnola. Anzi, ricordiamo che nonostante sia previsto lo “stop” di “Uomini e Donne” e di “Amici” di Maria De Filippi, tutte soap di Canale 5 continueranno ad intrattenerci in questi pomeriggi di festa. Ci sarà una grossa novità perma non solo. La18: giro in aereo per Manuel ed Alonso Manuel, dopo tutto quello che è successo tra l’incidente e Jimena, decide di invitare Alonso a volare con lui sul suo aeroplano, per fargli capire finalmente perché gli piaccia così tanto volare. Alla fine padrone de “La” non si opporrà più a questa passione del figlio ed erede? Love is in the air alla tenuta? In questa puntata ...