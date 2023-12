La Playtoy Orchestra per Telethon con ‘La Ballata della Solidarietà’

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani, sabato 16 dicembre, alle ore 14:15 in diretta su Rai 1 Fabrizio Cusani insieme alla “sua”(alias TREMENTISTI) presenterà il brano ‘Lain occasione, appunto,maratonacon l’obiettivo di raccogliere fondi per la cura delle malattie genetiche rare. Mentre si ascolta la, suonata con strumenti giocattolo dallariconosciuta internazionalmente come la prima ed unica a suonare esclusivamente giocattoli, l’invito dell’e di donare e sostenere la ricerca per offrire sempre più risposte a tanti pazienti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.