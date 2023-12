La penosa arte di contestualizzare l’antisemitismo negli Stati Uniti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 15 dicembre 2023) È impressionante la noncuranza con cui generalmente si assiste a ciò che sta montando contro gli ebrei. Le devastazioni delle sinagoghe, l’assedio degli esercizi commerciali e dei ristoranti gestiti da ebrei, la polizia posta a difesa di un gruppo di ebrei costretto a rifugiarsi in una biblioteca di New York, una pluralità di istituti universitari in cui gli studenti ebrei sono sistematicamente minacciati e aggrediti, con i rettori impegnati ala propaganda antisemita neppure inneggiante alla distruzione di Israele (moderatismo accettabile, ormai), ma proprio al genocidio degli ebrei. Pare che tutto questo abbia corso senza che sia percepito che cosa significa anche solo esteticamente, anche solo simbolicamente, il fatto che in quel Paese prendano ad adunarsi le cose che qui portarono ...