La pacchia è finita | i collettivi si arrendono ai papà | stop alle occupazioni dei licei

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Gli studenti del liceo Terenzio Mamiani di Roma, entrati abusivamente nei cancelli della scuola il 4 dicembre scorso da leoni ne usciranno questa mattina in rima baciata. La protesta infatti dopo dieci giorni di occupazione si è trasformata in una debacle. Ieri,quattordici, mentre rintoccava la campanella del vicino istituto, il Belli, nel piazzale antistante del Mamiani c'era infatti solo un esiguo nugolo di ragazzi infreddoliti in felpa. Barricati dietro al cancello bloccato con un catenaccio da moto, la cui vista del cortile era parzialmente oscurata da pannelli di compensato, facevano la conta dei presenti. Capo chino, con le pive nel sacco, raccontavano già di non aver ottenuto ancora nulla delle richieste presentate. «Vogliamo un tavolo permanente con Ufficio scolastico regionale (Usr), Città Metropolitana di Roma e Ministero e istruzione e del merito». ...