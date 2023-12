La magnificenza dell' architettura di Jacques Garcia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il Principato di Monaco è una gemma di eleganza ed esclusività. Con il suo lusso iconico, il celebre casinò e la sua posizione privilegiata nel mondo finanziario, affascina per la sua combinazione di glamour e potenza economica in miniatura. Questo microstato, oltre al suo prestigio, abbraccia l'impegno per la sostenibilità e la conservazione'ambiente. Attraverso iniziative come la Fondazione Principe Alberto II, Monaco si distingue per la sua visione verso un futuro sostenibile. Nel cuore del Principato troviamo l'Hotel Métropole Monte-Carlo, che si erge con imponenza, un maestoso esempio dimoderna che abbraccia e preserva l'intramontabile raffinatezzaa Belle Époque. È come plasmare con fluidità l'artedel XX secolo in un abbraccio armonioso con il lusso più ...