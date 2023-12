La magnifica casa di Salvador Dalì | ogni stanza è una struttura biologica

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Uno dei più grandi geni del surrealismo del ‘900, “papà” di opere d’arte che hanno segnato la storia, ma anche un uomo dalla personalità eclettica ed estremamente affascinante:è una delle personalità più intriganti dello scorso secolo, e la sua splendida abitazione non è da meno. Si tratta di una villa situata a Port Lligat, piccolo villaggio lungo la costa spagnola affacciata sul Mediterraneo, dove visse per tanti anni assieme a sua moglie Gala. Scopriamo la sua storia incredibile. Dove si trova ladi, nato a Figueres (piccola città della Catalogna), trascorse la sua giovinezza a Madrid per studiare all’Accademia di San Fernando. Quindi passò molto tempo a Parigi, dove affinò la sua arte. Tornato a, ...