La guerra infodemica in Ucraina

Leggi su butac

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ci è arrivata una segnalazione in lingua inglese che riportava presunti fatti accaduti in. Grazie al supporto di ChatGPT, abbiamo investigato per cercare di comprendere meglio la situazione. La segnalazione indicava che il 12 dicembre l’operatore di telefonia mobile ucraino Kyivstar aveva subito un grave attacco informatico, evento riportato anche da Reuters. L’attacco è stato rivendicato da un gruppo di hacker che si presume sia collegato all’intelligence militare russa. Il gruppo, denominato Solntsepyok, ha raccontato dell’azione di cui si è reso responsabile in un post su Telegram, affermando di essere penetrato nei server di Kyivstar. A seguito dell’attacco, numerosi utenti ucraini hanno ricevuto notifiche relative a un video caricato su YouTube, attribuito all’agenzia di stampaUNIAN. Il messaggio ricevuto affermava: VOLODIMIR ...