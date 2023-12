La Guardia di Finanza dona ai Vigili del Fuoco di Benevento oltre 5mila litri di carburante sequestrato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNei giorni scorsi, nell’ambito delle iniziative congiunte a tutela della qualità dei prodotti petroliferi immessi in commercio, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Avellino congiuntamente ai militari dalledidel Comando Provinciale di Avellino, hanno consegnato al Comando deideldi5.559diin precedenza presso un distributore operante in Irpinia poiché, a seguito di appositi controlli, era risultato non conforme alle normative per gasolio per autotrazione. In costante collegamento con l’Autorità Giudiziaria competente, che ha concesso il necessario nulla osta, si è quindi pensato di destinare tale ...