La Ferragni risponde dopo la multa di 1 milione di euro per il pandore Balocco | “La impugnerò”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Antitrust:di oltre 1a Chiaraper il pandoro “griffato”. Arriva la risposta dell’influencer: “Mi dispiace chetutto l’impegno mio e della mia famiglia in questi anni sul fronte delle attività benefica, ci si ostini a vedere del negativo in un’operazione in cui tutto è stato fatto in totale buona fede. Quella conè stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno. In questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta daall’ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo. E sapere che quel macchinario che permette di esplorare nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing ora è lì in ospedale, è quel che più ...