La Corea del Sud punta alle batterie Massicci sussidi in vista

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Le nuove clausole varate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per accedere ai copiosi incentivi dell’Inflation Reduction Act hanno già sortito un effetto desiderato. Come quello delladel Sud che, tramite il ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Energia (Motie) Bang Moon Kyu, ha confermato che l’Ira rappresenterà un volano per l’industria delleelettriche nazionale. A patto di rispettarne le clausole. Gli Stati Uniti sono già il secondo partner commerciale della: si piazzano dietro soltanto alla Repubblica Popolare Cinese con circa $155 miliardi di esportazioni, mentre gli Usa sono stati la destinazione di quasi $110 miliardi nel 2022, con una bilancia commerciale all’attivo e valori ad ottobre 2023 in linea con l’anno precedente secondo i dati della Korea International Trade Association (Kita). In ...