La Campania che produce | report Dicembre 2023 di Impresa Italiana

Leggi su impresaitaliana

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Cento aziende individuate dainNon solo turismo, insono diverse le aziende che contribuiscono alla crescita economica del territorio anche se i dati dicono che fareal Sud è un tantino più difficile. Se è vero che da un lato, per quanto riguarda quota di persone a rischio povertà ed esclusione sociale, lanel 2022 registra il secondo dato più alto in Europa, secondo quanto pubblicato dall’ufficio di statistica dell’Unione Europea, dall’altro bisogna riconoscere che vi sono tante realtà produttive che ogni giorno con il loro impegno creano valore aggiunto per il territorio. In questo mese di, che vuole essere la Voce di chi ...