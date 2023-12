Kostas Reousis | una poesia in 12 ore & 3 voci traduzione di Chiara Catapano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Il contrario dell’amore non è l’odio, ma la solitudine. È la solitudine di mille frantumi, che si raccolgono nel delittuoso momento dell’accoppiamento, nel vuoto dell’unione.ha unadura, scabrosa, difficile. Tradurlo, è quasi un corpo a corpo contro se stessi. Mentre credi di scoprirlo, ti mette a nudo. È un uomo dalla voce giocosa, dalla conversazione intelligente e piacevole. Ma se capita di incrociarne lo sguardo, si è assaliti da un brivido: la maledizione della solitudine non cercata, innata, gli brucia dentro inesauribile. Non c’è scampo, va ripetendo quello sguardo, mentre la sua voce porta altrove. E l’amore, eterna piaga, s’incarna nei suoi versi come necessità di morte. Eros e Thanatos qui convivono capovolgendosi. Si attraversa un roveto di parole, si rimani impigliato, se ne esce segnati: è l’eros ...