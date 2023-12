Karol G in concerto a Milano | date e prevendita biglietti

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) L’artista ha raddoppiato leal Mediolanum Forum didopo quella del 25 anche quella del 26 giugno 2024– A grande richiestaG annuncia una seconda data in Italia mercoledì 26 giugno 2024 sempre al Mediolanum Forum didopo quella di martedì 25 giugno. L’artista chiude l’annata con la pubblicazione del nuovo singolo “Qué chimba de vida”, che arriva dopo la vittoria dell’artista ai Latin Grammy dove ha conquistato ben tre statuette, tra cui quella per il “Miglior Album dell’anno” con il suo disco “Mañana será bonito”.G continua ad essere fra le artiste più ascoltate al mondo con oltre 80 miliardi di stream. Il suo quarto album in studio “Mañana Será Bonito”, uscito a febbraio, è stato il primo disco di un’artista femminile interamente registrato in ...