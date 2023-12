Juve | l'ex Rubinho | 'Se Allegri sorpassa l'Inter | Inzaghi non lo riprende più'

Rubinho avverte l'Inter: "Se Allegri va in testa non lo prendi più"

Le parole di, ex portiere della Juventus, sul duello scudetto tra i bianconeri e l'Inter. Tutti i dettagli, ex portiere della, ha parlato a Tuttosport della lotta scudetto. LE PAROLE ...

Rubinho: "Allegri il top player della Juve. Se va primo in classifica, l'Inter non lo riprende più" TUTTO mercato WEB

Juve, Rubinho: 'Se Allegri sorpassa non lo prendono più. Rimpianti A Berlino era rigore su Pogba, con il Var...' ilBianconero

Inzaghi contro il suo passato per la vetta

Inter-Lazio: Inzaghi sfida il passato. Analisi formazione, assenze e importanza della partita, anche in vista dello scontro cruciale in coppa Italia.

Napoli-Cagliari, oggi non ci sarà conferenza Mazzarri: il motivo

Cliccando sul link ‘Rifiuta e chiudi’, verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il consenso per i cookie tranne che per quelli tecnici. Puoi cambiare la tua scelta in ...