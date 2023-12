Juve | due dubbi di formazione per Allegri contro il Genoa

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023)pensa alladi questa serail: i duedel tecnico dei bianconeri in difesa e centrocampo Secondo La Gazzetta dello Sport Massimilianoavrebbe bene o male individuato lache scenderà in campo questa sera alle 20.45ila Marassi. In casa bianconera rimangono solo due mini-ballottaggi da risolvere nelle prossime ore. Se Rabiot – come sembra – starà bene sarà al suo posto, altrimenti potrebbe ritrovare spazio Miretti. Mentre dietro Alex Sandro potrebbe anche insidiare Gatti (favorito). LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM