Jurassic Park | il set LEGO che ricostruisce l’iconica scena del Brachiosauro è in sconto su Amazon

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Sui fan dipossono trovare un meraviglioso set, in, cheuna delle scene più iconiche nella storia del cinema. Esistono alcune sequenze e scene, del cinema contemporaneo e passato, che sono rimaste impresse a fuoco nell'immaginario mondiale fuori e dentro le pellicole, fra queste troviamo proprio quella delnel primo. Nella prima parte del suo leggendario film Steven Spielberg prepara il proprio pubblico a qualcosa in cui nessuno avrebbe mai creduto prima, abbracciando in questi sentimenti contrastanti anche i protagonisti invitati sull'Isla Nublar per un sopralluogo che pare più irrealistico che mai. A un certo punto, però, tutto cambia all'improvviso, con ...