Jose Mourinho riaccende la faida di Pep Guardiola con un’astuta frecciata sulla nazionale inglese

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingual’articolo apparso poco fa da un sito. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.ha riaperto vecchie ferite criticando Pepper il modo in cui ha trattato ilKalvin Phillips. L’allenatore della Roma ha lanciato pubblicamente una furtivaal suo vecchio rivale, con cui si è scontrato a El Clasico dal 2010 al 2013, e di nuovo su entrambi i lati della divisione del Manchester tra il 2016 e il 2019. Lo Special One ha contestato la gestione da parte didell’ex stella del Leeds Philips, con il centrocampista che ha fatto solo due presenze in ...