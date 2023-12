Jasikevicius debutta battendo il Monaco. Vince il Fener con 23 di Hayes - Davis

(Di venerdì 15 dicembre 2023) A Istanbul uno straordinario Mike James non basta alper avere la meglio delbahçe. Prima panchina per Sarasdopo l'esonero di ...

A Istanbul uno straordinario Mike James non basta al Monaco per avere la meglio del Fenerbahçe. Prima panchina per Sarasdopo l'esonero di ...

Eurolega 1ª giornata: il Barcelona piega in casa un tostissimo Anadolu Efes grazie ad un ultimo quarto perfetto Basketinside

UFFICIALE EL - Sarunas Jasikevicius nuovo coach del Fenerbahce

Tutto fatto nel giro di 24 ore: Sarunas Jasikevicius è ufficialmente il nuovo capo allenatore del Fenerbahce. Il coach lituano è stato annunciato dalla società e ...

MERCATO EL - Terremoto Fenerbahce, è separazione con Dimitris Itoudis

Bomba di mercato in EuroLeague con il Fenerbahce che si prepara a separarsi dal suo capo allenatore Dimitris Itoudis. Secondo SDNA, il club turco ha deciso di cambiare dopo un inizio ...