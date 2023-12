Italia | Spalletti | «Dopo Napoli mi sono arrivate proposte dagli Emirati Arabi | ma…»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Luciano, commissario tecnico dell’, ha parlato a Casasvelando alcuni retroscena della scorsa estate, ma non solo Luciano, commissario tecnico dell’, ha parlato a Casasvelando alcuni retroscena della scorsa estate, ma non solo. PAROLE – «Gli Europei? Non si gareggia per accontentarsi, andremo in Germania per lottare su ogni fronte. Non possiamo che puntare al massimo, siamo i campioni in carica, non possiamo cercare una posizione inferiore a quella del 2020, anche se sarà difficile ripetersi. Anche io ho visto l’da lontano quando allenavo lo Zenit di San Pietroburgo e avrei potuto continuare a farlo perché finita la fantastica esperienza ami...