Italia potenza spaziale Il ruolo di primo piano spiegato da Urso

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ringrazio i presenti per la loro partecipazione e per i preziosi contributi in questa Giornata Nazionale dello Spazio, un settore che riveste uncentrale nel programma di Governo dal punto di vista strategico, industriale e scientifico. Il nostro Paese vanta una filiera completa dedita ad attività di ricerca, sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali abilitanti, cui concorrono più di 320 imprese e 6.000 addetti. In questo 2023 ci siamo attivati per sostenere la filierana di settore, e posso affermare che grazie all’utilizzo delle risorse stanziate nel Pnrr siamo tornati ad essere pienamente protagonisti anche dal punto di vista industriale. Undiche rivendichiamo, d’altronde l’è una vera e propria...