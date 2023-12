Italia agli Europei | Gravina | “Parlare del rigore non dato all’Ucraina è mancanza di rispetto”

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) “Mancatoper l’Ucraina? Ridurre la prestazione a un singolo episodio mi pare puro masochismo, così come trovo una gravediverso gli azzurri non riconoscere il giusto merito per una qualificazione ottenuta in una dimensione straordinaria, per il bel gioco espresso e per la reazione di tutti i ragazzi al momento difficile che dovevamo superare culminato con il cambio in corsa del ct”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, in un’intervista ad Avvenire in cui ha parlato del suo man: “Ai tanti detrattori, più o meno anonimi, poi vorrei chiedere: ma se non l’avessimo acquisita questa qualificazione? Immagino che avrebbero detto che il Pil crolla per colpa diche ha fatto calciare ila Jorginho che lo ha ...