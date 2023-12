Israele | Usa in pressing | guerra a Gaza deve finire presto

(Di venerdì 15 dicembre 2023) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti insu, l'operazione militare nella Striscia dichiudersi intorno a fine anno. E' l'indicazione temporale che l'amministrazione del presidente Joe Biden ha indicato al governo israeliano per concludere l'offensiva di terra su larga scala e passare a una fase più specifica dellacontro Hamas, secondo

Guerra in Medio Oriente, scontro Israele - Usa: "Il conflitto non finirà in pochi mesi". Washington chiede "settimane" per passare ad una nuova fase

sempre più ai ferri corti sulla guerra a Gaza. La distanza è stata confermata dalla visita del consigliere americano per la Sicurezza nazionale Jack Sullivan a Tel Aviv, nel primo faccia ...

Il male non esiste, di Ryusuke Hamaguchi. Il tema del rapporto tra Uomo e Natura

“Insieme” , proprio a rimarcare il fatto che ha usato due componenti, la sua poesia e i quadri di suo padre, in un immaginario dialogo che è stato pubblicato dalla Edizioni Croce. Ne è scaturito un ...

Israele fallisce nell'eliminare Hamas che cresce nei sondaggi

Come ampiamente prevedibile, l’obiettivo di Netanyahu di “eliminare Hamas” si sta dimostrando irrealistico. Dopo un mese e mezzo di operazioni a terra, l’altro ieri l’IDF ha avuto dieci morti in un so ...