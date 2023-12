Intervista a Daniela Carelli | io | la scrittura e la musica

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Ci ha regalato un nuovo romanzo degno di nota. “E Leda inventò il mondo”, così si intitola la sua quinta opera che è disponibile su Amazon sia in formato cartaceo che digitale. Di questo e di molto altro ancora ci ha parlato l’autrice che è un vero vulcano., cantante, scrittrice, vocal coach, disegnatrice e compositrice, di cose ne fai tu! Come è strutturata una tua giornata tipo? L’unica costante delle mie giornate è il mio lavoro: le lezioni di canto e le letture che non mancano mai. Poi come hai scritto sono una creativa, quindi nelle ore libere seguo l’estro del momento. Nel tuo nuovo romanzo vediamo una splendida miscellanea di tue grandi passioni. Possiamo dire che “E Leda inventò il mondo” sia il libro da te scritto che ad oggi ti rappresenti di più? Ogni romanzo è un’autobiografia del profondo. Con Leda ...