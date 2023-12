Inter | Cuadrado si opera | stop di tre mesi

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Brutte notizie in casae per Simone Inzaghi. A causa dei persistenti problemi al tendine d’achille,ha deciso dirsi. Losarà circa di trecon rientro stimato intorno a marzo. L’vento sarà affidato al professor Lasse Lempainen, in Finlandia. Nell’immediato sarà emergenza per la fascia destra contro la Lazio, con Dumfries out, che vedrà titolare uno tra Carlos Augusto (favorito) e Frattesi. Il terzetto dietro dovrebbe essere Acerbi, Bastoni, Darmian, oppure con Bisseck al posto dell’azzurro, che scalerebbe sulla destra al posto di Carlos Augusto. L’sta valutando delle opzioni dal mercato con il terzino portoghese Tiago Djalò, che però potrà andare via a zero a giugno SportFace.