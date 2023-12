Inter | cena ad Appiano | Marotta e Ausilio incontrano Inzaghi in vista di gennaio | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 dicembre 2023) 2023-12-15 00:45:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Due giorni fa lanatalizia in zona Tortona, ieri quella di lavoro adGentile. Domenica sera ci sarà da affrontare la Lazio a Roma, ma nel frattempo staff tecnico e dirigenza si sono aggiornati indi, in merito alle cose che si dovranno e potranno fare. Chiaro che a inizio stagione ci si aspettava un rendimento diverso da parte di Cuadrado, così come da Arnautovic. E allora è giusto che strada facendo ci possano essere riflessioni. Tanti gli argomenti sul tavolo, a partire da Djaló. Il difensore chiede di poter lasciare la Francia già a, anticipando la chiusura della trattativa che l’vorrebbe mantenere ...