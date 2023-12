Inter | Ausilio | «Se dichiarassimo di lottare per il quarto posto non saremmo onesti»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato a margine dell’evento della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato a margine dell’evento della IX° edizione del Premio Sportivo Fortunato De Agazio. Ecco cosa ha detto il dirigente nerazzurro. LE PAROLE – «Sappiamo di essere forti ma vogliamo essere umili. Se però dicessimo che giochiamo per arrivare quarti non, l’ha la qualità per provare a vincere. Altri hanno il nostro stesso obiettivo ma si nascondono un po’. Juve, Milan e Napoli non partivano con l’obiettivo di entrare tra le prime quattro».