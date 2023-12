Intelligenza artificiale | il Papa | “La scuola è chiamata ad aiutare gli studenti a fare propri gli aspetti sociali ed etici dello sviluppo e dell’utilizzo della tecnologia”

(Di venerdì 15 dicembre 2023) Nel suo messaggio per la 57.ma Giornata MondialePace,Francesco mette in evidenza le doppie facce dell'e delle nuove tecnologie. L'articolo .

Nuovo metodo per automatizzare il jailbreak dei LLM

... dall'altro, mette in luce la necessità di un dibattito più ampio e profondo sul ruolo e l'impiego etico dell'nella nostra società. La strada verso l'innovazione responsabile ...

Intelligenza artificiale, la startup che vuole rivoluzionare l'animazione WIRED Italia

L'Intelligenza Artificiale sia al servizio del bene comune - L'Osservatore Romano L'Osservatore Romano

La soluzione di viaggio di Multinet Up è alimentata dall'intelligenza artificiale

Istanbul 15/12/2023 - Il sito web KurumsalSeyahatCozumu.com, sviluppato esaminando oltre 300 strumenti di intelligenza artificiale, mette in mostra la soluzione MultiTravel di Multinet Up, che semplif ...

AI Act, gli effetti sulle imprese: intervista a Giulio Coraggio (DLA Piper)

Intervista in esclusiva per Wall Street Italia a Giulio Coraggio, Partner DLA Piper, che ci fornisce una view a 360° sull’AI Act e su quelli che saranno gli effetti del decreto per le imprese europee ...